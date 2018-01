Favoritos avançam em Hamburgo Além da vitória de Gustavo Kuerten sobre o alemão Nicolas Kiefer, a primeira rodada do Torneio de Hamburgo mostrou que os principais favoritos estão bem. O alemão Tommy Haas não teve problemas e arrasou seu compatriota Lars Burgsmuller num duplo 6/1. O francês Sebastien Grosjean passou fácil pelo norte-americano Jan-Michael Gambill com um duplo 6/2, e o suiço Roger Federer foi melhor e venceu o equatoriano Nicolas Lapentti por dois a zero: 6/1 e 6/4. O russo Marat Safin também confirmou o favoritismo e venceu o italiano Davide Sanguinetti por 6/3 e 6/4. No duelo dos norte-americanos, Andy Roddick venceu Todd Martin (7/6 e 6/2). A rodada teve ainda os seguintes resultados: Jiri Novak (República Checa) venceu James Blake (EUA): 7-6 (4), 6-2. Mariano Zabaleta (ARG) venceu Arnaud Clement (FRA): 6-4, 6-4. Bohdan Ulihrach (R.Checa) venceu Hicham Arazi (MAR): 4-0, abandono. Rainer Schuettler (ALE) venceu Iván Ljubicic (CRO): 3-6, 7-5, 6-4. Félix Mantilla (ESP) venceu Thomas Enquist (SUE): 6-4, 7-6 (5). Andrei Pavel (ROM) venceu Wayne Arthurs (AUS): 6-4, 6-4. Adrian Voinea (ROM) venceu Attila Savolt (HUN): 7-5, 7-5.