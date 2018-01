Favoritos avançam em Los Angeles Além de Guga, que venceu Robby Ginepri nesta quinta-feira, outros favoritos ao título do ATP Tour de Los Angeles garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio. O norte-americano Pete Sampras foi um deles, depois de derrotar o compatriota Michael Chang em jogo equilibrado, decidido apenas em dois tie breaks: 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2). O sueco Magnus Norman, um jogador sempre muito perigoso, mas que andou tropeçando este ano, chegou às quartas-de-final depois de uma difícil vitória sobre o francês Cyril Saulnier, por 6/4 e 7/6 (7/4). O norte-americano Jan-Michael Gambill, um dos poucos tenistas que ganhou de Guga este ano, no Masters Series de Indian Wells, também segue em Los Angeles. Ele superou uma das revelações do tênis dos Estados Unidos, Paul Goldstein, por 6/1 e 6/4.