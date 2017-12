Favoritos avançam em Montreal Os principais favoritos ao título do Masters Series de Montreal estrearam com vitória nesta terça-feira, no torneio canadense que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios. O principal deles foi o espanhol Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave número 2, que derrotou o francês Cyril Saulnier com um duplo 6/4. Terceiro cabeça-de-chave, o suíço Roger Federer também venceu. Ele fez 6/4, 3/6 e 7/5 no argentino Gaston Gaudio. Já o australiano Lleyton Hewitt ganhou do norte-americano Bob Bryan com um duplo 6/2. O russo Yevgeny Kafelnikov foi outro que avançou: 1/6, 6/2 e 6/4 no francês Gregory Carraz. Em outros jogos do dia, o argentino Guillermo Coria abandonou o duelo com o espanhol Feliciano Lopez, assim como fez o chileno Fernando Gonzalez contra o britânico Tim Henman. Já os argentinos Mariano Zabaleta e David Nalbandian ganharam do holandês Sjeng Schalken (6/1 e 6/1) e do finlandês Jarkko Nieminen (7/6 e 7/6), respectivamente.