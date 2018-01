Favoritos avançam em Roterdã Três dos principais favoritos venceram nesta terça-feira, e avançaram para a segunda rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda. Cabeça-de-chave número 2, o russo Yevgueny Kafelnikov, passou sem dificuldades pelo francês Julien Boutter. Ganhador do torneio em 99, Kafenikov venceu por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 7/5. O sueco Thomas Johansson, quinto cabeça-de-chave e líder do ranking da Corrida dos Campeões, passou fácil pelo marroquino Hicham Arazi. Venceu por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/4. Outro favorito a vencer hoje foi o francês Sebastien Grosjean. Cabeça-de-chave número 4, Grosjean teve muita dificuldade, mas derrotou o holandês Raemon Sluiter. Foram dois sets muito duros, ambos decididos no tie-breaker: 7/6 (12-10) e 7/6 (7-5). A rodada - que teve ainda a vitória do espanhol Tommy Robredo sobre o russo Mijail Yuzhny por 6/2 e 6/4 - será completada com as partidas entre holandês Jan Siemerink e o croata Ivan Ljubicic e Tim Henman (ING) x Nicolas Kiefer (ALE).