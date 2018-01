Favoritos avançam em Tashkent Os tenistas russos Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin e o alemão Tommy Haas venceram seus jogos nesta quarta-feira e avançaram para as quartas-de-final da Copa do Presidente, disputada em Tashkent, no Usbequistão. Kafelnikov fez 2 sets a 1 no dinamarquês Kenneth Carlsen, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4. Safin derrotou o eslovaco Karol Beck por 2 a 1 (7/6, 6/7 e 6/4), e Hass superou Sargis Sargsian, da Armênia, por 2 a 0 (7/6 e 6/4).