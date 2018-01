Favoritos avançam no Aberto da Austrália Nenhuma surpresa na rodada desta sexta-feira do Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada 2004. Os favoritos ao título não tiveram muita dificuldade para garantir vaga nas oitavas-de-final, com destaque para a vitória do norte-americano Andy Roddick, que luta para manter a liderança do ranking mundial. Cabeça-de-chave número 1 do torneio disputado em Melbourne, Roddick derrotou o também norte-americano Taylor Dent por 3 sets a 0, com parciais 6/2, 6/0 e 6/2. Seu próximo adversário será o holandês Sjeng Schalken, que eliminou o austríaco Jurgen Melzer por 7/6 (7/1), 6/4 e 6/1. Outro favorito que venceu foi o norte-americano Andre Agassi, cabeça-de-chave número 4. Ele derrotou o sueco Thomas Enqvist por 6/0, 6/3 e 6/3. E agora, jogará contra o tailandês Paradorn Srichaphan, que ganhou de Guga. Em outro jogo do dia, o francês Sebastien Grosjean, cabeça-de-chave número 9, passou pelo eslovaco Dominik Hrbaty por 2/6, 6/4, 6/1 e 6/3. Com isso, ele jogará nas oitavas-de-final contra o norte-americano Robby Ginepri, classificado após ganhar do francês Nicolas Escude por 6/2, 6/3 e 6/4. Mais um confronto das oitavas-de-final da chave masculina já está definido. Será entre o russo Marat Safin, que fez 3 a 2 no norte-americano Todd Martin, e o também norte-americano James Blake, que eliminou o francês Olivier Patience por 3 a 0.