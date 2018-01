Favoritos caem no Torneio de Adelaide Duas surpresas aconteceram nas quartas-de-final do Torneio de Adelaide, que distribui US$ 380 mil em prêmios. No principal jogo desta sexta-feira, o russo Nikolay Davydenko eliminou o cabeça-de-chave número 5, o argentino Mariano Zabaleta, por 7/6 (7/3) e 6/1. Já o espanhol Alberto Martín, cabeça-de-chave número 6, perdeu para o belga Kristof Vliegen por 6/3 e 6/4. O adversário de Davydenko nas semifinais será o romeno Adrian Voinea, que derrotou o francês Anthony Dupuis por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Vliegen também já tem um rival definido: será o holandês Richard Krajicek, que venceu o norte-americano Brian Vahaly por 6/1 e 6/3.