Favoritos decepcionam e são eliminados em Zagreb

Primeiro cabeça de chave, Cilic foi derrotado pelo alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na semifinal, Mayer fará um duelo alemão com Michael Berrer, algoz de Gasquet. O francês, que contou com uma desistência para chegar às quartas, abandonou a partida quando perdia o set inicial por 5/2.

Já Ivan Ljubicic, ex-top 10, caiu diante do compatriota Ivan Dodig, por duplo 6/4. Dodig fará a outra semifinal do torneio com o espanhol Guillermo García López, que despachou o americano Alex Bogomolov Jr. por 6/2 e 7/6 (8/6).