Favoritos desistem do Brasil Open Os dois primeiros cabeças-de-chave do Brasil Open desistiram de disputar o torneio que começa nesta segunda-feira, na Costa do Sauípe, na Bahia. No masculino, o argentino Juan Ignacio Chela alegou uma contusão nas costas para não vir ao País. Entre as mulheres, a norte-americana Venus Williams, que perdeu a final do US Open para a irmã Serena no sábado, disse que prefere descansar no momento. ?Depois de voltar do Aberto dos Estados Unidos, fui treinar em Buenos Aires e senti uma contusão nas costas?, contou Chela, 24º colocado do ranking mundial. Com isso, o holandês Sjeng Schalken passa a ser o cabeça-de-chave número 1 do torneio na Bahia. No outro caso, a desistência de Venus Williams revoltou a organização do Brasil Open. ?Sinto que, após uma longa temporada em quadras sintéticas, o melhor para mim é descansar?, diz o breve comunicado que ela enviou aos organizadores para anunciar sua ausência. ?Entendemos o cansaço dela, mas havia um contrato e isso tem de ser respeitado?, retrucou a supervisora da WTA no torneio na Bahia, Julia Orlandi, que anunciou que a tenista norte-americana receberá uma multa pela sua atitude. Agora, a iugoslava Jelena Dokic passa a ser a cabeça-de-chave número 1 do torneio feminino. No sorteio da chave, as brasileiras Carla Tiene e Maria Fernanda Alves irão estrear contra a croata Iva Majoli e a espanhola Cristina Torrens-Valero, respectivamente.