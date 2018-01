Favoritos estão na semi de Stuttgart Os dois principais favoritos ao título do ATP de Stuttgart, na Alemanha, venceram nesta sexta-feira e avançaram à semifinais do torneio, disputado em quadra de saibro. O espanhol Rafael Nadal, mais uma vez, não teve trabalho para derrotar o checo Tomas Zib por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/1. Essa foi a 32ª vitória seguida do atual campeão de Roland Garros no saibro. Segundo cabeça-de-chave, o russo Nikolay Davydenko bateu o checo Tomas Berdych também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Outro que garantiu vaga nas semifinais foi o finlandês Jarkko Nieminen, que eliminou o italiano Andreas Seppi por 2 a 0 (6/2 e 6/3).