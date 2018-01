Favoritos estréiam bem em ATP romeno Os tenistas favoritos começaram bem no ATP de Bucareste, na Romênia, que distribui mais de 460 mil dólares em prêmios. Nesta terça-feira, o argentino Mariano Puerta, cabeça-de-chave número 1, derrotou o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2. O segundo cabeça-de-chave, o italiano Filippo Volandri, bateu o alemão Tomas Behrend também por 2 a 0 (6/2 e 6/4). Em outros jogos desta terça, o espanhol Fernando Verdasco ganhou do argentino Mariano Zabaleta por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), o romeno Andrei Pavel eliminou o espanhol Alberto Martín por um duplo 6/4 e o russo Igor Andreev venceu o alemão Alexandre Waske por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).