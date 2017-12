Favoritos ficam mais perto do Brasil Open A briga por uma vaga na chave principal do Brasil Open promete mesmo ser bastante acirrada. Pelo menos, os principais favoritos ao título do classificatório nacional, que se realiza no Casa Grande Hotel, no Guarujá, mostram estar determinados e em boa forma para vencer o torneio e ganhar o prêmio de jogar no Brasil Open, de 22 a 29 na Costa do Sauípe. Na rodada desta quinta-feira, dois dos mais fortes candidatos ao título ganharam com facilidade: Ricardo Mello, cabeça-de-chave número 1, superou Felipe Fingerl por 6/2 e 6/0, enquanto Franco Ferreiro - cabeça dois - eliminou Franklin Duriguetto por 6/2 e 7/5. Outro bom resultado conseguiu o ex-juvenil Leonardo Kirche e promessa do tênis brasileiro, que ganhou de Lucas Enguel por 7/6 (7/4), 4/0 e desistência. No primeiro set, Kirche mostrou talento e consistência nos golpes e ganhou com personalidade uma série bastante equilibrada. Seu próximo desafio será justamente com o principal favorito, Ricardo Mello. "Vou entrar em quadra sem responsabilidade", disse Kirche. "Quero jogar solto e tentar surpreender." Além de Mello e Kirche, ainda jogam nesta sexta-feira, Rodrigo Monte com Henrique Mello, Alexandre Bonato x Júlio Silva, um dos jogos mais esperados do dia, e Franco Ferreiro diante de Gabriel Pitta, que eliminou Henrique Pinto e Silva por 6/4 e 6/4.