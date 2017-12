Favoritos ganham e avançam na Suíça Deu a lógica na segunda rodada do Torneio da Basiléia, na Suíça, disputada nesta quinta-feira. O britânico Tim Henman, o espanhol Juan Carlos Ferrero e o norte-americano Andy Roddick confirmaram o favoritismo e venceram seus jogos. Quem teve mais dificuldade foi Henman, justamente o primeiro cabeça-de-chave do torneio. Ele enfrentou o francês Nicolas Escude e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. Ferrero passou fácil pelo também francês Nicolas Thomann por 6/4 e 6/2. Já Roddick derrotou seu compatriota James Blake por 7/6 (8/6) e 6/3. Em outros jogos da segunda rodada da Basiléia, nesta quinta-feira, o chileno Fernando González ganhou do chileno Nicolás Lapentti por 6/4 e 7/6 (7/3), o espanhol Felix Mantilla derrotou o suíço Ivo Heuberger por 6/1 e 7/6 (7/3) e o francês Arnaud Clement venceu o romeno Adrian Voinea por 6/3 e 6/4.