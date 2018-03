Favoritos, Melo e Kubot são surpreendidos e caem na estreia das duplas em Miami

Cabeças de chave número 1 e atuais campeões, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot entraram como grandes favoritos no Masters 1000 de Miami, mas sofreram um duro golpe logo na estreia e foram eliminados. Eles caíram para os norte-americanos Steve Johnson e Sam Querrey.

Com o apoio da torcida da casa, Johnson e Querrey surpreenderam ao vencerem por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/0), em somente 1h16min de partida. A dupla norte-americana entrou no torneio apenas como número 50 do mundo e havia disputado apenas dois jogos no ano, com uma vitória e uma derrota.

Mesmo assim, eles foram superiores a Kubot e Melo e mostraram mais precisão para aproveitar as chances de quebra. Os norte-americanos confirmaram dois dos três break points que tiveram, enquanto o polonês e o brasileiro quebraram o serviço adversário uma vez, em cinco oportunidades.

A derrota nesta sexta representará um grande prejuízo para Melo e Kubot, que tinham a defender os mil pontos conquistados no ano passado, mas isso não será suficiente para tirá-los do topo do ranking.

Melhor para Johnson e Querrey, que agora vão encarar na segunda rodada o indiano Rohan Bopanna e o francês Roger Edouard-Vasselin, que eliminaram o francês Adrian Mannarino e o russo Daniil Medvedev.