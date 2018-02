Favoritos são eliminados em Lyon Dois favoritos ao título foram eliminados nesta terça-feira no Torneio de Lyon, na França, que distribui cerca de 650 mil euros em prêmios. O argentino Mariano Puerta e o espanhol David Ferrer perderam logo na estréia e deram adeus à competição. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Puerta perdeu para o belga Olivier Rochus por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. Já Ferrer, que era o 6º pré-classificado em Lyon, foi derrotado pelo francês Marc Gicquel por 6/4 e 6/0. Em outra partida disputada nesta terça-feira, em Lyon, o sueco Tomas Enqvist derrotou o francês Gregory Carraz por 6/1 e 6/4.