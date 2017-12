Favoritos são eliminados em Milão Dois cabeças-de-chave do Torneio de Milão foram eliminados nesta quinta-feira, na disputa da segunda rodada. O espanhol Rafael Nadal, que era o 6º favorito ao título, e o armênio Sargis Sargsian, o 7º, perderam seus jogos e estão fora da competição que distribui US$ 380 mil em prêmios. Nadal foi derrotado pelo croata Mario Ancic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Já Sargsian perdeu para o eslovaco Karol Kucera também por 2 a 0 (6/2 e 6/1). Em outros jogos do dia, o sueco Thomas Johansson ganhou do holandês Raemon Sluiter com um duplo 6/3 e o francês Gregory Carraz venceu o também eslovaco Karol Beck por 6/4, 6/7 (14/16) e 7/6 (7/5).