Favoritos são eliminados em Roma O tenista espanhol Carlos Moyá se classificou para a terceira rodada do Masters Series de Roma com uma surpreendente vitória sobre o australiano Lleyton Hewitt. O domínio de Moyá no primeiro set foi flagrante, quando chegou a abrir 5 a 0. Hewitt esboçou uma reação, mas acabou perdendo a série por 6/3. No segundo set, a superioridade do espanhol continuou, quando fechou a partida com um tranqüilo 6/2. Outro favorito eliminado hoje foi o espanhol Juan Carlos Ferrero. Cabeça-de-chave número três, Ferrero perdeu para o croata Ivan Ljubicic também em dois sets: 7/5 e 6/2. Antes de Hewitt e Ferrero, o russo Yevgeny Kafelnikov já havia sido derrotado pelo sul-africano Wayne Ferreira: 6/4, 4/6 e 6/2.