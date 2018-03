Favoritos são eliminados na Áustria Dois dos principais favoritos ao título foram eliminados nesta terça-feira do ATP de St. Poelten, na Austria, torneio disputado em quadras de saibro. Em partida válida pela primeira rodada, o tailandês Paradorn Srichaphan caiu diante do belga Christophe Rochus. Cabeça-de-chave número 2, Srichaphan perdeu por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3. Já pela segunda rodada, o 5º cabeça-de-chave, o argentino Mariano Puerta, foi derrotado pelo espanhol Felix Mantilla em três sets, parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 7/5. O russo Nicolay Davidenko, cabeça-de-chave número 1, não deu chance para o azar e venceu o holandês Sjeng Schalken por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1. Com essa vitória, ele garantiu vaga na terceira rodada do torneio.