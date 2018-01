Favoritos vencem no Brasil Open Os dois principais favoritos ao título do Brasil Open venceram sem problemas na rodada desta quinta-feira. Cabeça-de-chave número 1, o tenista alemão Rainer Schuettler não encontrou a menor dificuldade para garantir sua vaga na terceira rodada ao derrotar o norte-americano Paul Golsdestein por dois sets a zero. As parciais não deixam dúvida: 6/0 e 6/1. Oitavo colocado no ranking de Entradas e 6º na Corrida dos Campeões, o alemão vai enfrentar o vencedor do confronto entre o paraguaio Ramon Delgado e o brasileiro Flávio Saretta que jogam à noite. Já o holandês Sjeng Schalken - cabeça-de-chave número 2 - se classificou ao derrotar o francês Gregory Carraz também em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/4. Nas quartas-de-final, o holandês vai enfrentar o vencedor do confronto entre o americano Vincent Spadea e o chileno Hermes Gamonal.