Favoritos vencem no tênis júnior André Miele, na categoria 16 anos, e Leonardo Kirche, nos 18 anos, confirmaram o favoritismo e venceram na estréia da Credicard MasterCard Junior? Cup, em Ribeirão Preto. André derrotou Edésio Semençato por 6/4 e 6/2, enquanto Leonardo teve sorte e contou com o abandono de Igor Shiratori ainda no primeiro set, quando vencia por 4 a 1.