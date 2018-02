Favoritos vencem pela 1ª rodada do ATP de Doha, no Qatar Sem a presença do atual bicampeão, o suíço Roger Federer, os tenistas favoritos ao título do ATP de Doha, no Qatar, estrearam com vitória nesta segunda-feira. O cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número 3 e que se prepara para defender os pontos pelo vice no Aberto da Austrália, começou o ano de 2007 derrotando o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5. Seu rival na segunda rodada será o espanhol Ruben Ramírez Hidalgo, que bateu o local Sultan Khalfan também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Cabeça 4, o britânico Andy Murray venceu o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Na próxima rodada, Murray terá pela frente o belga Christophe Rochus, que eliminou o espanhol Alberto Martín com uma vitória por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/5. Em outros resultados do primeiro dia de jogos do torneio, que distribui 1 milhão de dólares em prêmios, o russo Mikhail Youzhny (cabeça 5) ganhou do italiano Daniele Bracciali por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3 -, o sueco Robin Soderling (sexto pré-classificado) passou pelo belga Kristof Vliegen também por 2 a 0 (duplo 6/3) e o francês Gael Monfils derrotou o italiano Andreas Seppi por 2 a 0 (6/3 e 6/4).