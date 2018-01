Febre tira Coria do Masters de Paris O tenista argentino Guillermo Coria acordou com febre alta nesta quinta-feira e desistiu de enfrentar o romeno Andrei Pavel pelas oitavas-de-final do Masters Series de Paris-Bercy. O número 1 da Argentina vai esperar melhorar para viajar aos Estados Unidos, onde vai disputar a Masters Cup, em Houston. ?É uma pena ter que abandonar o torneio por causa da febre, mas não poderia entrar em quadra passando mal. Vou ficar mais um dia em Paris e depois viajo para descansar e me recuperar para o meu grande sonho que é jogar minha primeira Masters Cup?, disse. Nas quartas-de-final, Andrei Pavel vai enfrentar o vencedor do jogo entre o alemão Rainer Schuettler e o chileno Nicolas Massu.