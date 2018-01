Fed Cup: Brasil vence Paraguai Com uma equipe renovada, o Brasil estreou com vitória de 3 a 0 sobre o Paraguai, na disputa do zonal americano da Fed Cup, competição que se realiza em Montevidéu, no Uruguai, e vai definir um único classificado para o play-off do Grupo Mundial. Liderada pelo Santos Dumont, a equipe brasileira teve em quadra nos jogos de simples tenistas novas, como Larissa Carvalho que abriu o confronto vencendo a paraguaia Amanda Melgarejo por 6/0 e 6/0 e depois Jenifer Widjaja venceu Madeleine Madelaire por 6/1 e 6/1. Nas duplas, as mais experientes Maria Fernanda Alves e Joana Cortez também não decepcionaram e ganharam de Paola Doldan e Sarah Tami por 6/0 e 6/3. O verdadeiro teste virá nesta quinta-feira, quando o Brasil pega o Canadá - que venceu Cuba - equipe bem mais forte, num confronto que praticamente decide o primeiro colocado do Grupo B e classificado para enfrentar o campeão do Grupo A, formado por Porto Rico, Uruguai, México e Bolívia.