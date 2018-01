Fed Cup espera resposta da Alemanha A Federação Internacional de Tênis (FIT) convidou a equipe da Alemanha para substituir os Estados Unidos, que desistiram de disputar a fase final da Fed Cup - a mais importante competição do tênis feminino por equipes. O porta-voz da FIT, Barbara Travers disse que a Alemanha tem até segunda-feira para responder se aceita ou não o convite. Se a Alemanha não quiser jogar, será convidada a equipe da Eslovaquia. Itália e Suiça viriam à seguir. A seqüência leva em consideração as colocações das equipes nas fase anteriores da competição. A Fed Cup será realizada em Madri, entre os dias 7 e 11 de novembro, e terá as seleções da Bélgica, República Checa, França, Argentina, Rússia e Austrália, além da própria Espanha. Os Estados Unidos decidiram não disputar alegando falta de segurança.