Fed Cup: Rússia faz 2 a 0 nos EUA A equipe da Rússia abriu ótima vantagem sobre os Estados Unidos, no confronto das semifinais da Fed Cup aos vencer os dois jogos de simples realizados neste sábado. Na abertura da rodada, a russa Anastasia Myskina fez um jogo de recuperação e dertrotou a americana Venus Williams por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 5-7, 6-4, 6-2. O segundo jogo de simples foi um pouco mais fácil para a Rússia. Elena Dementieva passou sem problemas por Mashona Washington. Venceu por dois a zero, com parciais de 7-5 e 6-4. A equipe vencedora enfrentará na final a vencedora da eliminatória entre França e Espanha, na cidade francesa de Aix en Provence. E a França está na frente. Amelie Mauresmo venceu fácil Anabel Medina Garrigues com parciais de 6-4 e 6-3, fazendo 1 a 0 no confronto em favor dos franceses.