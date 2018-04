Federação Alemã exige punição a tenistas de casos de fraude

A Federação Alemã de Tênis (DTB) pediu à ATP que puna os envolvidos no possível escândalo de manipulação de partidas no circuito profissional de tênis, enquanto a Confederação Olímpica do Esporte Alemão (Dosb) exigiu a divulgação dos nomes dos envolvidos. "Há energias criminosas em toda parte. Nós temos uma capacidade de ação limitada, e esperamos sanções por parte da ATP", disse o presidente da DTB, Georg von Waldenfels. O escândalo sobre a possível manipulação de partidas de tênis voltou a ganhar força nesta segunda-feira na Alemanha, após a exibição de um programa da rede WDR no qual um informante anônimo, identificado como jogador de tênis alemão, denunciou a existência de uma lista de 140 jogadores envolvidos em esquemas de manipulação de resultados. Na reportagem exibida pelo canal, não se menciona nome algum, o que suscitou críticas de parte do mundo esportivo alemão, por considerar que, com isso, estão sendo postos sob suspeita todos os tenistas profissionais. "É uma porcaria, uma porcaria abismal", disse o secretário-geral do Dosb, Michael Vesper. "Exijo que o informante anônimo diga nomes e sobrenomes para que as autoridades competentes possam reagir", acrescentou. O treinador Dirk Hordoff, por sua parte, disse que se as informações forem verdadeiras, se tratará de um escândalo enorme. "Mas escândalo igual será se uma cadeia como a WDR pagar alguém para contar anonimamente uma série de coisas que não estão provadas", ressaltou. O melhor tenista alemão na atualidade, Thommy Haas, também pediu a divulgação do nome dos envolvidos. "O que precisamos são nomes, para então podermos tomar medidas", disse Haas. O ex-tenista Michael Stich pediu ao informante que tenha coragem para divulgar identidades. "Ou tenha coragem para falar com clareza, ou que cale a boca", concluiu.