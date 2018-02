Federações recebem lista do tênis A Federação Internacional de Tênis (ITF), com sede em Londres, já distribuiu para as comitês olímpicos nacionais a lista dos jogadores selecionados para os Jogos de Atenas. Segundo Mitzi Ingran, do serviço de imprensa da entidade, este procedimento - de mandar para as federações antes de oficializar o anúncio - é para evitar alterações nos selecionados. Cada país recebe os nomes dos jogadores e tem tempo de analisar e responder se estão em condições de jogar, seja por problema físico ou qual quer outro impedimento. No caso de todas os comitês nacionais não enviarem relato de desistência, a lista será oficialmente distribuida nesta quinta-feira. O Comitê Olímpico Brasileira (COB), segundo a ITF, teria recebido esta lista nesta tarde de quarta-feira.