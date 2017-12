Federer: "A tendência é melhorar" A falta de ritmo costuma ser um terrível inimigo para qualquer tenista. Não para Roger Federer, que, depois de sete semanas afastado das quadras, por causa de uma contusão no tornozelo, voltou aos torneios e estreou com bela vitória na Masters Cup de Xangai. Na madrugada deste domingo, ele fez 6/3, 2/6 e 6/4 sobre o argentino David Nalbandian. O tenista suíço, número 1 do mundo, está em busca de seu terceiro título consecutivo da Masters Cup, tornando-se o primeiro a conseguir essa façanha desde Ivan Lendl, vencedor de 1985 a 87. Pete Sampras também ganhou três vezes esta competição, mas não em anos seguidos. A rodada de abertura em Xangai teve ainda a exibição do croata Ivan Ljubicic, que, em ótima fase, arrasou o argentino Guillermo Coria por 6/2 e 6/3. O próximo duelo de Federer será justamente diante de Ljubicic, mas o tenista suíço está confiante. ?A tendência é a de jogar melhor a cada partida?, afirmou o suíço. ?Tive bons e maus momentos diante de Nalbandian.? Na verdade, Federer pareceu ser modesto em suas avaliações. Afinal, iniciou o jogo com seu habitual show de winners (bolas vencedoras) de direita e esquerda, mostrando para as mais de 15 mil pessoas no exuberante estádio de Qi Zhong porque é o atual número 1 do mundo e vai terminar a terceira temporada consecutiva nesta condição. Além de Federer x Ljubicic, a rodada na madrugada de terça-feira em Xangai, pelo grupo Vermelho, terá ainda o encontro entre os argentinos Coria e Nalbandian. Enquanto isso, nesta segunda-feira, começa a disputa do Grupo Ouro da Masters Cup. O norte-americano André Agassi enfrenta o russo Nikolay Davydenko e o espanhol Rafael Nadal joga contra o argentino Gaston Gaudio - a SporTV 2 transmite a partir das 9 horas (horário de Brasília).