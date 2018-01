Federer abre vantagem na Corrida O suíço Roger Federer venceu neste domingo o Torneio de Halle, na Alemanha, e, assim, conseguiu abrir vantagem para o espanhol Rafael Nadal na liderança do ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira pela ATP. O título alemão fez Federer subir para 710 pontos, contra 665 de Nadal, que caiu na primeira rodada. Quem mais subiu na classificação, nesta semana, foi o norte-americano Andy Roddick. Graças à conquista do Torneio de Queen?s, na Inglaterra, Roddick subiu da 8ª para a 5ª posição e está agora com 296 pontos. O melhor brasileiro continua sendo o paulista Ricardo Mello, que ocupa a 80ª colocação, com 40 pontos. Flávio Saretta está na 122ª posição, com 15 pontos, e Gustavo Kuerten é o 129º colocado, com 13 pontos. Confira os dez melhores colocados da Corrida dos Campeões: 1º - Roger Federer (Suíça) - 710 pontos 2º - Rafael Nadal (Espanha) - 665 3º - Nikolay Davydenko (Rússia) - 314 4º - Marat Safin (Rússia) - 306 5º - Andy Roddick (EUA) - 296 6º - Guillermo Coria (Argentina) - 266 7º - Lleyton Hewitt (Austrália) - 264 8º - Mariano Puerta (Argentina) - 254 9º - Gastón Gaudio (Argentina) - 248 10º - David Ferrer (Espanha) - 224