Federer admite superioridade de Nadal após derrota

ROMA - Após sofrer sua pior derrota contra Rafael Nadal, Roger Federer admitiu a superioridade do rival na final do Masters 1000 de Roma, neste domingo, e reforçou o favoritismo do espanhol para Roland Garros. Melhor jogador da temporada até agora, Nadal tentará conquistar seu 8º título no Grand Slam francês a partir do próximo domingo.

"Rafa estava simplesmente jogando demais hoje", reconheceu o suíço, sem esquecer a vantagem do rival no retrospecto entre os dois tenistas. "Hoje não foi o meu dia, foi o dia do Rafa. Assim como geralmente acontece quando ele joga comigo", disse, sem esconder o bom humor - no confronto direto, Nadal soma 20 vitórias e Federer, apenas 10.

"Acho que joguei bem, mas ele jogou muito bem. Ele fez tudo o que um jogador deve fazer em quadra. Está mais forte do que nunca e com certeza é o favorito para Roland Garros", afirmou Federer, que decepcionou a torcida italiana em razão dos seus 32 erros não forçados na final.

Ainda com o troféu de vice-campeão nas mãos, ele reconheceu a atuação irregular. "Eu errei muitos forehands fáceis. E, se você não aproveita seus voleios e não saque bem, é muito difícil [vencer Nadal]", declarou o atual número 3 do mundo, que já mira Roland Garros.

"Eu estou jogando bem e estou saudável, então tenho tudo para poder jogar na próxima semana. Esta semana foi boa para eu ter uma ideia do que está funcionando no meu jogo", afirmou.

Campeão em Roma pela sétima vez na carreira, Nadal reconheceu a surpresa pela vitória tranquila sobre Federer, pelo placar de 6/1 e 6/3. "Foi surpreendente. Não esperava vencer por 6/1. É sempre surpreendente vencer alguém como Roger por este placar. Só dá para explicar um resultado como esse com uma combinação de fatores", afirmou.

"Isso só acontece quando um dos jogadores vai muito bem e outro comete mais erros do que o costume. Já aconteceu comigo no ATP Finals, em Londres", lembrou Nadal, referindo-se à derrota para Federer por 6/3 e 6/0, em novembro de 2011, na fase de grupos da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Afora o desempenho irregular do adversário, Nadal não deixou de comemorar mais uma conquista depois do seu retorno às quadras. O espanhol chegou à final em todos os torneios que disputou neste ano, depois de ficar nove meses afastado das quadras. Já soma seis títulos em 2013.

"Eu estou jogando muito melhor do que sonhava há alguns meses. Depois de oito meses, seis troféus e dois vice-campeonatos, é um sonho para mim. É mais do que imaginava. E tudo foi possível graças ao apoio da minha equipe. Estou fazendo as coisas certas para jogar bem", declarou o espanhol, que ainda não quer fazer projeções sobre Roland Garros.

"Agora quero curtir esta vitória. Não é dia para falar de Roland Garros ainda", declarou o espanhol, que voltará a ocupar o quarto lugar do ranking da ATP, a partir de segunda-feira. Com esta mudança, Nadal terá a vantagem de ser o quarto cabeça de chave em Paris, o que vai poupá-lo de qualquer duelo contra os três primeiros do mundo antes das semifinais.