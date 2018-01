Federer, Agassi, Safin e Gaudio vencem Depois de sua estréia arrasadora diante do francês Fabrice Santoro, o tenista suíço Roger Federer venceu mais uma no Aberto da Austrália e avançou à terceira rodada do primeiro Grand Slam do ano. Nesta quarta-feira ele derrotou com certa facilidade o japonês Takao Suzuki por 6-3, 6-4 e 6-4. Já o russo Marat Safin bateu o checo Bohdan Ulihrach por 6-4, 6-1 e 6-3 e o veterano André Agassi superou o alemão Rainer Schuettler por 6-3, 6-1 e 6-0. O argentino Gaston Gaudio encontrou resistência do norte-americano Mardy Fish, mas derrotou o rival por 2-6, 6-4, 7-5 e 7-6 (7/4). Confira os demais resultados da segunda rodada: Joachim Johansson (SUE) venceu o holandês Peter Wessels por 6-3, 7-5 e 6-4; Tommy Robredo (ESP) o checo Tomas Zib por 6-4, 2-6, 6-2 e 6-4; Karol Beck (ESL) o alemão Tommy Haas por 5-7, 2-6, 6-2, 7-6 (7/5) e 6-3; Dominik Hrbaty o sérvio Janko Tipsarevic por 6-2, 7-6 (7/1), 3-6, 7-5; Marcos Baghdatis, do Chipre, o croata Ivan Ljubicic por 7-6 (7/1), 6-4, 6-7 (2) e 6-2; Feliciano Lopez (ESP) o armênio Sargis Sargsian por 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (7/3); Jarkko Nieminen (FIN) o tailandês Paradorn Srichaphan por 6-3, 6-4 e 6-2; Mario Ancic (CRO) o alemão Bjorn Phau por 7-5, 6-2 e 6-1; Taylor Dent (USA) o checo Michael Tabara por 6-4, 6-1 e 6-4 e Thomas Johansson (SUE) o argentino Agustin Calleri por 6-4, 5-7, 6-3, 2-6 e 7-5. Feminino - A francesa Amelie Mauresmo derrotou a russa Dinara Safina por 2-6, 6-1 e 6-0; a russa Maria Sharapova a norte-americana Lindsay Lee-Waters por 4-6, 6-0 e 6-3; a russa Svetlana Kuznetsova a francesa Marion Bartoli por 6-2 e 6-0; Serena Williams (EUA) venceu Dally Randriantefy, de Madagáscar, por 6-3 e 6-0; a russa Vera Douchevina a compatriota Vera Zvonareva por 6-3 e 6-3; a russa Nadia Petrova a australiana Sophie Ferguson 4-6, 6-0 e 6-1; a italiana Silvia Farina a polonesa Marta Domachowska por 6-3, 7-6 (7/5); a alemã Anna-Lena Groenefeld a colombiana Fabiola Zuluaga por 6-2 e 7-6 (7/2); a norte-americana Amy Frazier a checa Denisa Chladkova por 6-1, 3-6 e 6-2; a búlgara Magdalena Maleeva a russa Alina Jidkova por 6-4 e 7-5; a chinesa Li Na a japonesa Shinobu Asagoe por 6-3 e 6-4 e a argentina Mariana Diaz-Oliva a compatriota Gisela Dulko por 7-6 (7/2) e 7-5.