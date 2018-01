Federer amplia domínio nos rankings Bicampeão do US Open, o suíço Roger Federer continua soberano na liderança do ranking mundial, aumentando ainda mais a sua vantagem sobre os demais tenistas. Entre os brasileiros, destaque para Gustavo Kuerten, que voltou ao grupo dos 300 melhores, ao passar pela primeira rodada do torneio em Nova York e subir 58 posições. Federer já é o número 1 do mundo desde fevereiro de 2004. E, enquanto vai colecionando vitórias, títulos e recordes, aumenta sua superioridade no ranking. Na lista de entradas, ele tem 6975 pontos contra 4360 do espanhol Rafael Nadal. Na Corrida dos Campeões, que computa apenas os resultados da temporada, os dois primeiros colocados são os mesmos, mas os número são diferentes: 1210 a 853. Finalista do US Open, o norte-americano Andre Agassi ganhou algumas posições no ranking. O tenista de 35 anos subiu do 9º para o 5º lugar na Corrida dos Campeões e passou de 7º para 6º na lista de entradas. Brasileiros - A vitória na primeira rodada do US Open rendeu uma boa ascensão para Guga no ranking. Na lista de entradas, foram 58 posições (está em 299º). E na Corrida dos Campeões, subiu 14 postos (é o 129º). O melhor tenista brasileiro no ranking ainda é Ricardo Mello. Na lista de entradas, ele perdeu 5 posições e ocupa o 61º lugar. E na Corrida dos Campões, ganhou 2, passando para a 82ª colocação.