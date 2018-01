Federer arrasa André Agassi O tenista Roger Federer deu nesta terça-feira mais uma demonstração de força. Número 1 do mundo, o suíço arrasou o norte-americano André Agassi por 3 sets a 0 e garantiu sua vaga nas semifinais do Aberto da Austrália. As parciais não deixam dúvida sobre quem é o melhor do mundo: 6-3, 6-4, 6-4 em pouco mais de uma hora e meia. Na semifinal, Federer vai enfrentar o russo Marat Safin, que passou pelo eslovaco Dominik Hrbaty também em trê sets ( 6-2, 6-4 e 6-2).