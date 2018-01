Federer arrasa argentino Mayer na estreia no US Open

Se encarar logo na estreia o tenista mais bem classificado entre os que não são cabeças de chave parecia ser um sinal de azar do sorteio, Roger Federer tratou de dissipar qualquer chance de zebra no seu primeiro jogo na edição de 2015 do US Open e avançou com facilidade no último Grand Slam da temporada.

Nesta terça-feira, o vice-líder do ranking da ATP e dono de cinco título do torneio em Nova York massacrou o argentino Leonardo Mayer, número 34 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em apenas 1 hora e 17 minutos. Federer terminou o duelo com 12 aces, 29 winners e 13 erros não-forçados, enquanto Mayer deixou o jogo com apenas um ace, 13 acertos e 31 equívocos.

Arrasador, Federer começou o duelo com tudo e abriu 5/0 no primeiro set, fechado em 6/1. Mayer equilibrou o início da segunda parcial, deixando o placar empatado em 2/2. Depois, porém, o suíço venceu quatro games seguidos, aplicando 6/2. No terceiro set, Federer conseguiu mais duas quebras de serviço, no terceiro e quinto games, para voltar a vencer por 6/2, triunfando diante de Mayer por 3 sets a 0.

Garantido na segunda rodada do US Open pós perder apenas cinco games no seu jogo de estreia, Federer agora espera a definição do seu próximo adversário. Ele sairá do duelo entre o cipriota Marcos Baghdatis e o belga Steve Darcis.

OUTROS JOGOS

Também nesta terça-feira, o checo Tomas Berdych triunfou no seu jogo de estreia no US Open. O número 6 do mundo derrotou o norte-americano Bjorn Fratangelo, 113º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4, em 1 hora e 51 minutos.

Soberano, Berdych só perdeu o seu saque uma vez na partida no oitavo game do terceiro set, quando sacava para fechar o jogo. No seu serviço seguinte, porém, não vacilou e fechou o jogo.

O checo terminou o duelo com 37 winners e 24 erros não-forçados. Na segunda rodada do US Open, Berdych vai encarar o austríaco Jurgen Melzer, número 132 do mundo, que derrotou o norte-americano Denis Kudla (6/3, 7/5 e 6/1).