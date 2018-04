Federer arrasa Hewitt e é campeão O tenista suíço Roger Federer deu uma verdadeira aula de tênis na final do US Open. Mostrando porque é o atual número 1 do mundo, ele derrotou neste domingo o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0, com incríveis parciais de 6/0, 7/6 (7/3) e 6/0. A exibição de Federer, em plena quadra central de Flushing Meadows, em Nova York, foi bem recompesada: recebeu um prêmio de US$ 1 milhão pela conquista do título, além de somar mais mil pontos no ranking mundial, colocando seu nome na história do esporte. É o primeiro suíço a ganhar o troféu do US Open e o terceiro tenista a ganhar três títulos de um Grand Slam no mesmo ano, depois de Rod Laver, em 1962, de Jimmy Connors, em 1984, e Mats Wilander, em 1988. Em 2004, Federer ganhou os títulos do Aberto da Austrália, o bicampeonato de Wimbledon e, agora, conquista o US Open, torneio em que jamais havia passado da terceira rodada em outras oportunidades. Por curiosidade, só não foi às finais de Roland Garros pois perdeu para o brasileiro Gustavo Kuerten. Federer não deixou dúvidas de que é o número 1 do mundo e um jogador de talento suficiente para colocar seu nome entre os grandes da história do tênis. No primeiro set da decisão, por exemplo, mesmo diante de um adversário que já foi líder do ranking, o suíço precisou de apenas 15 minutos para marcar 6 a 0. No segundo set, Hewitt mostrou porque estava na final do torneio e equilibrou a disputa, forçando um tie break. Só que, depois disso, o tenista suíço reassumiu seu domínio e fechou em 7/3. Aí, no terceiro set, Federer deu uma outra aula de como se joga tênis, fez o segundo 6 a 0 do dia e garantiu o título. "Nem mesmo eu acredito na temporada que estou tendo", disse o campeão.