Federer arrasa Hewitt e vai à final O tenista suíço Roger Federer deu neste sábado, uma nova e impressionante demonstração de força. O número 1 do mundo garantiu sua vaga na final do Masters Series de Hamburgo ao derrotar o australiano Lleyton Hewitt de forma incontestável por dois sets a zero. As parciais do jogo não deixam dúvida sobre quem é o grande nome do tênis mundial na atualidade: venceu com parciais de 6/0 e 6/4. No segundo set ele chegou a estar vencendo por 5/2, quando o australiano esboçou uma reação e chegou a ficar 4/5. Mas não teve jeito. No 10º game, o suíço recuperou o controle e fechou o jogo. Federer vai lutar pelo título neste domingo, contra o vencedor do confronto entre o argentino Guillermo Coria e o croata Ivan Ljubicic, que jogam ainda neste sábado, a partir das 10 horas (de Brasília).