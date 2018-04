Federer arrasa indiano e avança em Roland Garros

Com o resultado obtido em apenas 1h22min, o tenista suíço se credenciou para enfrentar na próxima fase do Grand Slam realizado em Paris o francês Julien Benneteau, que nesta quarta superou uma dura batalha contra o alemão Tobias Kamke, batido por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (11/9), 7/5, 5/7, 0/6 e 6/4.

O triunfo desta quarta também fez Federer se tornar o terceiro tenista com maior número de vitórias na história de Roland Garros. Agora ele acumula 56 triunfos ao total e está atrás apenas do argentino Guillermo Vilas e do italiano Nicola Pietrangeli, ambos com 58.

Segundo cabeça de chave desta edição do Grand Slam, Federer busca o seu segundo título do saibro de Paris, depois de ter se sagrado campeão em 2009, sendo que ele ainda não levantou uma taça nesta temporada. Garantido na terceira rodada, o suíço havia superado o espanhol Pablo Carreno-Busta por 6/2, 6/2 e 6/3 em sua estreia, no último domingo, e agora teve ainda mais facilidade para derrotar Devvarman, o atual 188.º colocado do ranking da ATP.

Absoluto com o saque na mão, Federer aproveitou as duas chances que teve de quebrar o serviço do adversário para fechar o primeiro set em 6/2. Já na segunda parcial, ao converter três de oito break points, o atual terceiro colocado do ranking da ATP fez 6/1. E no derradeiro set, com duas quebras em quatro oportunidades, o suíço repetiu o 6/1 para liquidar a partida. Ele ainda acumulou 54 winners, fato que compensou tranquilamente os seus 33 erros não forçados, contra os 14 de Devvarman.

Em outro jogo encerrado há pouco tempo em Paris, o francês Gael Monfils derrotou o letão Ernests Gulbis por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4, 7/6(7/4) e 6/2, e foi à terceira rodada. Antes de cair diante do tenista da casa, Gulbis havia eliminado o brasileiro Rogério Dutra Silva na estreia.

Com o resultado, Monfils se credenciou para enfrentar na próxima fase o espanhol Tommy Robredo, que nesta quarta venceu o holandês Igor Sijsling por 3 sets a 2, também de virada, com 6/7 (2/7), 4/6, 6/3, 6/1 e 6/1.