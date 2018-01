Federer arrasa Lopez e vai à semifinal O tenista suíço Roger Federer está mantendo em 2005 a mesma performance que conseguiu na temporada passada. Ao passar com facilidade pelo espanhol Feliciano Lopez, por 6/1 e 6/2, nesta quinta-feira, ele garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio do Catar, disputado em Doha e com prêmios de US$ 1 milhão. Com isso, Federer já soma 19 vitórias seguidas, desde o ano passado. Seu próximo adversário o russo Nikolay Davydenko, que derrotou o francês Sebastien Grosjean por 2/6, 6/3 e 6/2.