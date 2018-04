Federer arrasa Nishikori e é pentacampeão na Basileia

BASILEIA - Roger Federer encerrou um jejum de 10 meses sem título neste domingo, 6, ao arrasar o japonês Kei Nishikori na final do Torneio da Basileia. Diante de sua torcida, o suíço não deu chances ao jovem rival e fechou o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h12min de partida.

Federer chegou ao seu quinto título (também venceu em 2006, 2007, 2008 e 2010) na Basileia e ao 68º na carreira. De quebra, o atual número quatro do mundo pôs fim a um jejum de dez meses sem troféus. Sua última conquista aconteceu em Doha, na primeira semana do ano. Desde então, ele foi derrotado em duas finais: Dubai (contra Novak Djokovic) e Roland Garros (diante de Rafael Nadal).

Franco favorito, o suíço teve pouco trabalho para superar o Nishikori, que surpreendeu ao eliminar o número 1 Novak Djokovic na semifinal. Mostrando poder de fogo no saque, o anfitrião não teve o saque ameaçado no set inicial e perdeu apenas seis pontos em seu serviço durante todo o jogo.

Após faturar três quebras no primeiro set, Federer desperdiçou seis break points até se impor no saque do japonês na segunda parcial. Nishikori chegou a ter uma chance para devolver uma das quebras, mas não conseguiu superar o bom saque do suíço. Sem dificuldades, Federer confirmou o favoritismo com um poderoso smash no ponto final.

Com o título, o suíço ganhou novo fôlego para os dois últimos torneios da temporada. Nesta semana, ele disputará o Masters 1000 de Paris. Na estreia, Federer terá o vencedor do duelo entre o francês Adrian Mannarino e o russo Dmitry Tursunov. E, a partir do dia 20, ele defenderá o título no ATP Finals, que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, em Londres.