Federer arrasa no Australian Open O placar mostra bem como foi a estréia de Roger Federer no Aberto da Austrália de tênis. Marcou 6/1, 6/1 e 6/2 no francês Fabrice Santoro e parte com toda força para a defesa do título conquistado ano passado, além de ir em busca de seu 5.º troféu de um Grand Slam. O número 1 do mundo deu show. No primeiro set, por exemplo, precisou de apenas 17 minutos para vencer, justificando seu apelido de "Federer Express". Em todo jogo, aplicou 49 winners, bolas vencedoras, comprovando seu domínio e talento.