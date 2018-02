Federer arrasa Olivier Rochus em Miami Líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 do Masters Series de Miami, o tenista suíço Roger Federer não teve muitas dificuldades para vencer seu jogo neste sábado, pela segunda rodada do torneio. Ele enfrentou o belga Olivier Rochus e ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. O próximo adversário de Federer em Miami já está definido. Será o argentino Mariano Zabaleta, que eliminou o tailandês Paradorn Srichaphan também por 2 a 0, com 7/6 (7/5) e 6/3.