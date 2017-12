Federer arrasa Pavel e segue em Miami O tenista suíço Roger Federer precisou de apenas 54 minutos para garantir uma vaga nas semifinais do Masters Series de Miami, ao derrotar, nesta quinta-feira, o romeno Andrei Pavel por um duplo 6/1. Federer, 14 do ranking mundial, já havia superado com facilidade o argentino Franco Squillari nas oitavas-de-final. Seu adversário a ser vencido para que possa chegar à final sairá do confronto entre o russo Marat Safin e o australiano Lleyton Hewitt, que jogam nesta quinta-feira à noite.