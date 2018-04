Federer arrasa Roddick e fará semi do Masters contra Nadal

Roger Federer aproveitou a derrota do chileno Fernando González na primeira rodada da Masters Cup, para o russo Nikolay Davydenko, e arrasou, nesta sexta-feira, o norte-americano Andy Roddick, seu maior freguês, por dois sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, para terminar o Grupo Vermelho como primeiro colocado. Com extrema facilidade, o tenista número um do mundo bateu Roddick em apenas 61 minutos de partida, e passou à semifinal do torneio que reúne os melhores de 2007 para enfrentar seu grande rival, o espanhol Rafael Nadal. O duelo repete exatamente a semi do ano passado em Xangai, na China, quando o suíço sai vencedor por 2 sets a 0 e acabou sendo tricampeonato do Masters. Mesmo já ter entrado classificado, o norte-americano se esforçou para acabar com a série negativa contra o maior carrasco nas quadras, mas não estava inspirado e acabou perdendo sua 15.ª partida contra Federer, em 16 em que os tenistas se enfrentaram. Ainda assim, o norte-americano avançou às semifinais e enfrentará o invicto espanhol David Ferrer.