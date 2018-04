Federer arrasa Simon e enfrenta polonês no Masters de Roma

ROMA - Roger Federer fez outra boa exibição no Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira. Após arrasar na estreia, o suíço não deu chances ao francês Gilles Simon e avançou às quartas de final com o placar de 6/1 e 6/2, em apenas 1h02min de partida.

Agressivo como na estreia, o atual número três do mundo apresentou bom aproveitamento com o primeiro saque e, sem ter o fundamento ameaçado, ainda contou com a apatia do rival, que ofereceu pouca resistência.

A superioridade se refletiu nos números da partida. Federer foi melhor no ataque, com 21 bolas vencedoras, contra apenas 8 do francês. E falhou menos. Cometeu 18 erros não forçados, contra 26 do adversário.

Com esta vitória, o suíço passou à frente de Simon no duelo direto entre os dois tenistas - Simon era um dos raros tenistas que não tinham retrospecto negativo contra o recordista de títulos de Grand Slam. Agora, Federer acumula três vitórias, contra duas do francês.

Nas quartas de final, o suíço vai encarar o polonês Jerzy Janowicz, uma das sensações da temporada. O temperamental tenista faturou nesta quinta sua segunda vitória consecutiva sobre um rival Top 10 ao despachar o francês Richard Gasquet, por 3/6 7/6 (7/2) e 6/4. Antes já havia eliminado Jo-Wilfried Tsonga.

Ainda nesta quinta, o espanhol David Ferrer não precisou suar para avançar na competição. Ele contou com desistência do alemão Philipp Kohlschreiber para se garantir nas quartas de final. Seu próximo adversário será o compatriota Rafael Nadal, de quem já perdeu duas vezes neste ano.

Do outro lado da chave, o espanhol Marcel Granollers bateu o francês Jeremy Chardy por 6/4, 1/6 e 7/5. Beneficiado pelo abandono de Andy Murray na segunda rodada, Granollers terá pela frente outro francês, Benoit Paire, uma das surpresas da competição, responsável pela eliminação de Juan Martín del Potro, nesta quinta.