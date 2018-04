Federer arrasa Starace e classifica a Suíça na Davis

O número 1 do mundo Roger Federer garantiu com facilidade a vitória da Suíça no confronto contra a Itália, disputado em Gênova, pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. Neste domingo, o suíço entrou em quadra para enfrentar o italiano Potito Starace dependendo de uma vitória para classificar o seu país. Federer então arrasou o adversário e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/0 e 6/4.

Veja também:

Todas as notícias sobre a Copa Davis de tênis

Já com a vaga garantida na elite da Davis em 2010, o suíço Michael Lammer ainda perdeu o quinto jogo para o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0 (7/5 e 7/6 (7/4)), fazendo com que o confronto terminasse 3 a 2 para a Suíça. Antes, Federer havia vencido seu primeiro jogo no simples, assim como Stanislas Wawrinka. Nas duplas, porém, o numero 1 do mundo foi poupado e a Itália aproveitou para reagir.

O francês Jo-Wilfried Tsonga também foi fundamental para garantir a classificação de seu país. Depois de vencer no jogo de simples e nas duplas, Tsonga derrotou o holandês Thiemo de Bakker pela sua terceira partida. Com a vitória por 3 sets a 1 (7/6 (7/5), 6/2, 3/6 e 7/6 (7/4)), o número 7 do mundo confirmou a vitória no confronto contra a Holanda, que terminou 4 a 1 para a França.

Outro tenista a se destacar na classificação de seu país foi o sueco Robin Soderling. Ele venceu o romeno Victor Hanescu por 3 sets a 0 (7/5, 6/1 e 6/0), definindo a vaga da Suécia, que ainda ganhou o confronto contra a Romênia por 3 a 2. Ainda neste domingo, mais três nações se garantiram no Grupo Mundial da Davis no ano que vem: Sérvia, Bélgica e Índia.