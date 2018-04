Federer arrasa Wawrinka e faz final com Djokovic em Roma

Roger Federer será o representante da Suíça na decisão do Masters 1000 de Roma . Neste sábado, o número 2 do mundo avançou para a decisão do torneio ao arrasar nas semifinais o compatriota Stan Wawrinka, nono colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 54 minutos.

O triunfo deste sábado, foi o 16º de Federer em 18 duelos com Wawrinka, que vinha embalado pela vitória sobre o espanhol Rafael Nadal nas quartas de final, na última sexta-feira, mas acabou sendo presa fácil para o seu compatriota. Assim, Federer se classificou para a quarta final em Roma, tendo sido vice-campeão em 2003, 2006 e 2013.

Para assegurar o seu primeiro título do Masters 1000 italiano, o suíço terá que parar a excelente fase de Djokovic, que venceu as últimas 21 partidas e avançou para a decisão com um triunfo por um duplo 6/4 sobre o espanhol David Ferrer. Porém, é Federer quem está em vantagem no confronto direto com Djokovic, com 20 vitórias e 18 derrotas.

Apesar da fácil vitória, Federer teve dificuldades no início do duelo com Wawrinka, que abriu 3/0 no primeiro set, com uma quebra de serviço no segundo game. Depois, porém, o número 2 do mundo reagiu. Ele devolveu a quebra no quinto game e conseguiu outra no nono, fechando a parcial em 6/4.

O segundo set foi bem mais tranquilo para Federer. O número 2 do mundo abriu 5/1 com quebras de serviço no terceiro e quinto games. Depois, confirmou o seu saque mais uma vez para aplicar 6/2, garantindo a sua passagem para a decisão do Masters 1000 de Roma contra Djokovic, que já venceu o torneio três vezes, em 2008, 2011 e 2014.

Neste ano, Federer foi campeão em Brisbane, Istambul e Dubai. Já Djokovic levou as taças do Aberto da Austrália e dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Montecarlo. A decisão deste domingo em Roma será a terceira entre eles em 2015 e também um tira-teima, pois o suíço se deu melhor em Dubai e Djokovic triunfou em Indian Wells.