Federer atropela rival sul-africano e vai às quartas em Cincinnati

O suíço Roger Federer deu mais um show na noite da última quinta-feira. Pela terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, o número 3 do ranking mostrou um pouco de seu melhor tênis e não teve qualquer trabalho para despachar o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em somente 55 minutos de partida.

Com o resultado, Federer continua firme na disputa por seu sétimo troféu em Cincinnati. O suíço também é o atual campeão deste Masters 1000 e mostrou estar em forma depois de descansar por quase um mês - sua última partida antes do torneio norte-americano havia sido a derrota para Novak Djokovic na decisão de Wimbledon, em julho.

O show de Federer na última quinta começou cedo e o suíço quebrou o saque do adversário duas vezes seguidas para abrir 5 a 0. Diante do potente serviço de Anderson, foi justamente o número 3 do ranking que mostrou força no fundamento, permitindo que o sul-africano vencesse somente quatro pontos em seu saque. Assim, fechou com tranquilidade.

Quem esperava mais equilíbrio na parcial final viu uma repetição deste cenário. Desta vez, Federer cedeu somente três pontos em seu serviço, voltou a atacar o saque de Anderson e conseguiu três quebras. O passeio estava consumado e a vaga nas quartas de final garantida ao veterano suíço.

Depois de passar pelo número 15 do mundo, Federer terá pela frente o 23.º do ranking, o espanhol Feliciano López, que surpreendeu na quarta seu compatriota Rafael Nadal. O suíço leva total vantagem no retrospecto deste confronto, tendo vencido as 11 partidas que fez contra López até o momento.

FEMININO

No último jogo do dia na chave feminina, a número 3 do mundo, Simona Halep, suou, mas garantiu vaga nas quartas de final. A romena passou pela alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, e agora terá pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova.