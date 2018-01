Federer avança e Hewitt cai na Ásia O suíço Roger Federer derrotou, nesta sexta-feira, Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/3 - e avançou às semifinais do ATP de Bangkok, na Tailândia, que dá US$ 550 mil em prêmios. Na semifinal, o número 1 do mundo, que completou 28 jogos de invencibilidade, enfrentará o finlandês Jarkko Nieminen, que bateu o chinês Yeu-Tzuoo Wang por 2 a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/4. Ainda nesta sexta, o australiano Lleyton Hewitt sentiu uma contusão muscular e não se apresentou para encarar o tailandês Paradorn Srichaphan, que enfrentará, na outra semifinal, o britânico Andy Murray, que eliminou o norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.