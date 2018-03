Federer avança no torneio de Gstaad O tenista suíço Roger Federer avançou às quartas-de-final do torneio de Gstaad ao vencer com facilidade nesta quinta-feira o francês Jean-René Lisnard por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2. Na próxima fase, ele vai enfrentar o espanhol David Sánchez.