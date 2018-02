Federer avança no Torneio de Halle Na sua superfície favorita, a grama, o tenista suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e passou para a semifinal do Torneio de Halle, na Alemanha. Para isso, ganhou nesta sexta-feira do francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 do torneio, Federer defende o título conquistado em Halle no ano passado e intensifica a sua preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começa dia 21 de junho. Na semifinal, ele irá enfrentar o checo Jiri Novak, que eliminou o alemão Tommy Haas por 6/4 e 7/6 (7/1). A outra semifinal do torneio também já está definida. Terá Mardy Fish (EUA) x Rainer Schuettler (ALE).